عاجل.. حفيدة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ناصر دويدار

تقدمت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، رسميًا، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 25443 لسنة 2022، ضد ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر، بتهمة التشهير والسب والقذف في حق أم كلثوم.

ياسر قنطوش هو محامي أسرة أم كلثوم

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار، بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي، بعد أن فوضته حفيدة كوكب الشرق.

وجاء في عريضة الدعوى أن «دويدار» هاجم أم كلثوم ونسب لها من العبارات والألفاظ ما يسيء إلى شخصها وإلى ورثتها جميعًا، بل أساءت تلك العبارات وأثارت غضب المثقفين وجمهور ومحبي أم كلثوم على مستوى الوطن العربي.

وأضافت العريضة أن دويدار تطاول على رمز فني وقامة مصرية عظيمة في عالم الإبداع، وخاض في سمعة وعرض كوكب الشرق، بالحديث في حياتها الشخصية، وذكر أنها تزوجت 11 مرة، وسرقت أغنيتين من أحد الشعراء ووصفها بأوصاف مشينة.

وأوضحت العريضة أن المشكو في حقه شخص لا يعرفه أحد وما فعله جعله شخصًا معروفًا، وأن هدفه الأساسي هو تحقيق الشهرة، وتلك الأفعال يعاقب عليها طبقًا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما ضمت الدعوى توجيه الاتهام إلى رئيس اتحاد كتاب مصر لأن الندوة التي تحدّث فيها ناصر دويدار تمت تحت رئاسته، ولم يُبد أي اعتراض أو يمنع «دويدار» من استكمال حديثه المشين تجاه كوكب الشرق.

جيهان الدسوقي تقاضي كل من أساء لها

كانت جيهان الدسوقي قالت في تصريحات صحفية سابقة إنهم تواصلوا مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط، بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد التي انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار، التي أثارت الجدل في الوسط الفنى والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.