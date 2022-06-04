مدحت العدل عن شاعر هاجم أم كلثوم وأحمد رامي: نميمة لا تليق برموزنا

استنكر الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين، هجوم الشاعر ناصر دويدار، وإهانته للرموز المصرية، بعد سخريته من كوكب الشرق أم كلثوم، وكذلك الشاعر أحمد رامي، مشيرًا إلى أنه لا يجب ذكر اسم دويدار لأنه لا يستحق أن يذكر اسمه، كما أن جمعية المؤلفين قد اجتمعت وكادت أن تصدر بيانًا حاسمًا لكن تطوع أحد الأعضاء وقال هو أصغر من أن نصدر بيانًا بشأنه»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

السيدة أم كلثوم كانت تحمل جواز سفر أحمر كدبلوماسية مصرية

وأضاف «العدل»، أن السيدة أم كلثوم كانت تحمل جواز سفر أحمر كدبلوماسية مصرية، وساعدت الدولة المصرية في المجهود الحربي، فضلًا عن أن هذا الشخص لا يعرف قيمة أحمد رامي، الذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، والذي ساعد في ترجمة رباعيات عمر الخيام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الكلام عن أم كلثوم وأحمد رامي لن يفرق معهم وليسوا في حاجة للدفاع عنهم، ولكن لوضع كل واحد في حجمه الطبيعي.

حرية الرأي مكفولة للجميع

وتابع رئيس جمعية المؤلفين: «الشخص ده لو قال أحمد رامي مش بيعرف يكتب شعر، كنت هقول ده حر، بس اللي قاله نميمة لا تليق برموزنا»، موضحًا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، والقانون من سيحسم المسألة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حرية الرأي مكفولة للجميع وعندما تذكر وجهة نظر حتى وإن كان ملحد فعليك أن ترد بالحسنى وهذا هو آداب الإسلام، لكن لا أرد بأدب ويرد الآخر دون أدب.