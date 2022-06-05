طارق الشناوي: تصريحات دويدار عن أم كلثوم ليست رأي.. «تجريح غير مقبول»

استنكر الناقد الفني الدكتور طارق الشناوي، تصريحات الشاعر ناصر دويدار المسيئة عن الحياة الشخصية لكوكب الشرق أم كلثوم، لافتا إلى أن الخوض في عرض أم كلثوم والحديث عن علاقتها الشخصية وحياتها الأسرية غير مقبول، وهي تصريحات يُعاقب عليها القانون، إذ كانت التصريحات بمثابة تجريح، كما أن خطة الشاعر نجحت في أن يصعد للشهرة من خلال توجيه الإساءة للراحلة.

تصريحات دويدار ليست حرية رأي لأنها تجريح

وأضاف «الشناوي»، خلال لقاء على شاشة «العربية» أن تصريحات ناصر دويدار ليست حرية رأي كونها تجريحًا، موضحًا أنه تحدث عن إصابته بجلطة، وأنه لم يفكر في كلامه، كما أن الشخص المصاب يجب أن يعالج أولًا، وألا يخرج على الناس للحديث إلا وهو في كامل صحته، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، إذ أنه تراجع عن تصريحاته وأعترف أنه أخطأ في حق المطربة العظيمة أم كلثوم، وإنه أصغر من أن يخطئ في حقها.

دويدار كان خارجًا من جلطة وحالته الصحية كانت سيئة

وأوضح الناقد الفني، أن دويدار كان خارجًا من جلطة وحالته الصحية كانت سيئة، وذكر أنه لم يقصد أن يتحدث بشكل خارج عن كوكب الشرق، لكن هذا ليس مبرر، وكان دويدار قال: «كنت خارج من جلطة، ولي أصدقاء قالوا لي أطلع من الحالة اللي أنا فيها، ونظموا ندوة للحديث حول الأغنية المصرية، وجابوني وحطوني في ندوة هتكلم فيها عن رموز الغناء، ولم أقصد الإساءة لأم كلثوم، وكوكب الشرق على دماغي من فوق لأنها شالت مصر على دماغها من فوق، مقدرش أسيء ليها وهي ليها عندي 100 اعتذار».