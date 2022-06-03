أسرة أم كلثوم تفوض المحامي ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاعر أساء إليها

فوضت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب والشاعر ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

أسرة أم كلثوم تتخذ إجراءات قانونية للدفاع عنها

وقالت السيدة جيهان الدسوقي، في تصريحات صحفية، إنهم تواصلوا أمس الخميس مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد التي انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه قال المستشار القانوني، ياسر قنطوش، إن أسرة كوكب الشرق تواصلت معه بالفعل وأنه سيبدأ، غدا السبت، في رفع دعوى قضائية ضد دويدار يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسئ، وأن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

«الموسيقيين» تستنكر تصريحات ناصر دويدار

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد استنكرت تصريحات دويدار من خلال بيان صحفي لها، أكدت فيه أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية، بأي شكل، موضحةً أنها كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية، بينما قررت جمعية الملحنين والمؤلفين برئاسة الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ رسمي ضد الكاتب المذكور، بتهمة إهانة كوكب الشرق.