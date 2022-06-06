الأمن يكشف مكان اختفاء طالبة الشيخ زايد: متجوزة حبيبها بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، لغز اختفاء الطالبة منى حسين في الفرقة الثانية بجامعة حلوان، التي خرج والدها في فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي وظهرت عليه حالات الحزن والحسرة، وقال إنه حرر محضرًا باختفائها منذ 24 مايو الماضي، ونجح الفريق الأمني في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إعادة الفتاة، وتبين أنها كانت متزوجة من شاب وتقيم معه في أجا بالدقهلية.

قصة حب وراء اختفاء فتاة الشيخ زايد

وأفادت تحريات اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بأن الفتاة تزوجت من شاب كانت تربطه بها علاقة عاطفية وهو من جيران أسرتها في الشيخ زايد وعندما تقدم للزواج منها رفضت أسرتها، وفوجئت الأسرة في 24 مايو باختفاء الفتاة، وعندما فشلوا في العثور عليها تحرر محضر بالواقعة.

ضبط فتاة الشيخ زايد وعريسها بعد هروبها بعدة أيام

وأوضحت تحريات العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث، أن الفتاة غادرت مع الشباب من تلقاء نفسها وأنها متزوجة منه وكانت تقيم معه في أجا بالدقهلية، وأن الشرطة تمكنت من تحديد السيارة وألقي القبض على الشباب وتبين أنه تزوج من الفتاة وتقيم معه في الدقهلية وتم ضبطها وبسؤالها أيدت أقوال الشاب فتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأنها استقلت سيارة ملاكي أوبر من أمام هايبر في أكتوبر.

تفاصيل بلاغ اختفاء طالبة الشيخ زايد

كان الأب والذي كان يعمل مديرا عاما بوزارة الثقافة (معاش)، حرر محضر تغيب بقسم شرطة الشيخ زايد حمل رقم 1607 إداري، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في خط سير الطالبة المختفية، وذلك لتفريغها وكشف ملابسات اختفائها، كما جرى التحفظ أيضًا على كاميرات المراقبة في موقف سرفيس رمسيس لتفريغها لبيان إذا كانت الطالبة المختفية، استقلت إحدى سيارات السرفيس من موقف رمسيس أم أنها لم تصل إليه، ويتم تكثيف الجهود عبر سماع شهادات الجيران بمنطقة سكنها بالشيخ زايد.