علاقة عاطفية على «فيس بوك» أوقعت طالبا في فخ السرقة بأكتوبر.. «البنت طلعت ولد»

تعرض طالب بإحدى الجامعات للسرقة على يد شابين بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، بعد أن تعرف على فتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتستدرجه إلى شقتها، ويكتشف أنه شاب، وأنه استدرجه وصديقه المتهم الثاني لسرقته، واستوليا منه على متعلقاته.

القبض على المتهمين

وألقى رجال المباحث، القبض على المتهمين، وتبين أنهما يكونان تشكيلا عصابيا للسرقة بذات الأسلوب، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

علاقة عاطفية بغرض السرقة

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من طالب جامعي، اتهم فيه شابين بسرقته، قائلًا إن علاقة عاطفية جمعته بفتاة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطلبت منه الحضور لشقتها، وفور وصوله اكتشف أنها شاب، وكان بصحبته متهم آخر، وهدداه، واستوليا على متعلقاته ونقوده.

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن متعلقات المجني عليه، فتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيق.