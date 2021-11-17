شعبة الأدوية: مصر ستتنج كبسولات فايزر لعلاج فيروس كورونا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مصر من الدول التي ستنتج كبسولات فايرز لعلاج فيروس كورونا، وذلك عقب التأكد من مأمونية الكبسولات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وعدم وجود أي أعراض جانبية تؤثر على صحة من يتناولونها، مشيرا إلى أن مصر لديها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة على تصنيع الأدوية سواء كانت لقاحات أو أقراص.

مصر ستكون من الدول المصنعة لكبسولات فايرز

وأضاف «عوف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر من الدول التي أعلنت شركة فايزر أنها ستتيح لهم أدوية لصناعة كبسولات فايزر التي سوف تستخدم لعلاج كورونا من خلال اتفاقية ترخيص مع مجموعة براءات اختراع الأدوية التابعة لمجموعة الصحة العامة الدولية، ومن خلال هذا الترخيص الطوعي بين شركة فايزر والدول التي ستصنع هذه الكبسولات، ستتمكن مصر من توفير هذه الكبسولات للمواطنين.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن كبسولات فايزر تستخدم لعلاج الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو الحالات المتوسطة وهي لا تغني عن اللقاحات.

فايزر تعطي براءة الاختراع لـ95 دولة لإنتاج الكبسولات

وفي سياق متصل، أعلنت شركة فايزر أنها سوف تتيح براءة اختراع كبسولات فايرز لــ95 دولة في اتفاقية الترخيص، بها نحو 53% من سكان العالم، وتشمل جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​المنخفض وبعض البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وسوف تتنازل شركة فايزر عن حقوق الملكية عن براءة «كبسولات فايرز» في البلدان منخفضة الدخل من أجل السيطرة على الوباء.

وتعد شركة فايزر إحدى الشركات الرئيسية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمستخدمة في العديد من البلدان والتي يتم تطعيمها للأطفال، إذ تتجه الشركة الآن لإنتاج كبسولات فايزر، ويقلل العقار الجديد من فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 89% في تجربتها السريرية.