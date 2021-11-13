طلب إحاطة عاجل لمنع المكملات الغذائية في «الجيم»: تسبب الموت

تقدم النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصحة والرياضة، بشأن مخاطر تناول الشباب للمكملات الغذائية المتداولة داخل صالات الألعاب الرياضية «الجيم» على صحتهم دون رقابة من الجهات المعنية.

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من الفيتامينات والمعادن

وأوضح رشاد، أن بعض الصالات الرياضية توزع «مواد كيمائية» تحت مسمى «مكملات غذائية»، توهم الشباب الراغبين في تضخيم وبناء العضلات و«البدي بلدنج» بشرائها وتناولها، وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، لاسيما أن أغلب هذه المكملات المتداولة مجهولة الهوية والمصدر ومستوردة من الخارج، ويتم تناولها دون الرجوع للطبيب.

وأشار عضو لجنة البحث العلمي بالبرلمان، إلى أن هناك دراسات طبية صادرة من منظمة الصحة العالمية، تحذر فيها الشباب من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، مشيرة إلى أنها ليست «آمنة»، حيث تتسبب في أضرار صحية خطيرة، وهناك العديد من الشباب والرياضيين الذين لقوا حتفهم إثر أزمة قلبية مفاجئة نتيجة تناولهم هذه المكملات، حيث تعد المسبب الرئيسي في الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب والأوعية الدموية، كما تسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والكلى وتليف الكبد على المدى القريب.

المكملات الغذائية في «الجيم» مجهولة المصدر

وشدد رشاد على أن هذه المكملات الغذائية المنتشرة داخل صالات الألعاب الرياضية، أغلبها مجهولة المصدر وبعضها مهربة من الخارج وأخرى مصنعة داخل مصانع بير السلم، يتم بيعها على أنها منتجات أصلية للشباب، غير خاضعة لأي رقابة أو إشراف طبي، وهو ما يتطلب توعية شبابنا بمخاطرها وأضرارها، حفاظًا على أبنائنا، كما يتطلب تشديد الرقابة على صالات الجيم.