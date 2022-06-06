امتحانات الثانوية الأزهرية.. تباين آراء طلاب علمي حول مادة الديناميكا

تباينت آراء طلاب الثانوية الأزهرية حول أسئلة امتحان الديناميكا في امتحانات اليوم، فمنهم من أكد أنه في مستوى الطالب المتوسط، بينما رأى البعض أنه يحتاج إلى المزيد من التركيز والوقت لحل كافة الأسئلة.

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي السبت الماضي، بأداء الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، وأجرى طلاب القسم الأدبي بمادتي الفقة والحديث أمس.

عدد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

وتجرى امتحانات الثانوية الأزهرية في عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، يبلغ حوالي 605 لجنة على مستوى الجمهورية.

طلاب القسمين العلمي والأدبي يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية

ويؤدي امتحانات الثانوية الأزهرية ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91393 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الثاني خلال امتحان مادة الديناميكا.

يشار إلى أن جولة رئيس جامعة الأزهر امتحانات الثانوية الأزهرية في إطار متابعة رئيس جامعة الأزهر، الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالقاهرة والأقاليم، وتأكيدا على التعاون التام بين كافة قطاعات الأزهر الشريف المختلفة ( الجامعة - قطاع المعاهد الأزهرية - مجمع البحوث الإسلامية).

وخلال جولته في امتحانات الثانوية الأزهرية أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.