جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022 لكل الشعب: انطلقت اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022 يبدأ اليوم السبت 4 مايو للقسم العلمي، إذ يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، وتستغرق كل مادة ساعتين، كما يمتحن طلاب البعوث الإسلامية في مادتي الفقه والتفسير وعلوم القرآن، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم يوم غد الأحد في مادتي الفقه والحديث، على أن تنتهي الامتحانات في 7 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022

وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022 لجميع الشُعب «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، بدءا من اليوم السبت 4 يونيو وحتى 7 يوليو 2022، على أن يؤدي الطلاب مادة واحدة في اليوم، وتكون امتحانات الشعبة الأدبية، في يوم منفصل، عن الشعبة العلمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022 علمي

وبخصوص مواد القسم العلمي في جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022 فتبدأ اليوم السبت 4 يونيو 2022، بمادتي الفقه والتفسير، وينتهي طلاب الشعبة العلمية، من أداء الامتحانات يوم الخميس 7 يوليو، بأداء امتحان الحديث، وفيما يلي صورة من الجدول:

جدول امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2022 أدبي

أما جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة الأزهرية 2022 أدبي فتبدأ غدًا الأحد الموافق 5 يونيو 2022، بامتحان الفقه والحديث، ومن المقرر أن يستغرق الامتحان ساعتين أيضًا، وتنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، بأداء امتحان اللغة الأجنبية، الذي يستغرق ساعتين ونصف، وفيما يلي صورة من جدول الامتحانات:

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 العلوم الإسلامية

أما جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 العلوم الإسلامية، من المقرر أن تبدأ بأداء امتحان مادتي الفقه والحديث، غدًا الأحد 5 يونيو 2022، ويستغرق الامتحان ساعتين، على أن يوافق آخر يوم في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، وذلك بأداء امتحان اللغة الأجنبية، الذي يستغرق ساعتين ونصف، وفيما يلي صورة من الجدول:

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 البعوث

وأخيرا بخصوص جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الخاصة بشعبة البعوث فقد بدأت اليوم السبت 4 يونيو بأداء امتحان مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن، ليستغرق ساعتين، وينتهي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 البعوث، يوم الأربعاء 29 يوليو 2022، بأداء امتحان اللغة الأجنبية، ويستغرق 3 ساعات، وفيما يلي صورة من الجدول:

امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

وبخصوص امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 فيؤدي نحو 139 ألف طالب وطالبة الامتحان في مختلف الأقسام، بواقع 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، و143 طالبا في شعبة العلوم الإسلامية و539 طالبا بمعاهد البعوث الإسلامية، كما بلغ عدد اللجان 605 لجان على مستوى الجمهورية.

دعاء الامتحان

وقد نشرت صفحة الأزهر الشريف دعاء الامتحان للأبناء عبر صفحتها بموقع فيس بوك كالتالي: «اللهم يا من لطفه بعباده شامل وخيره لعبده واصل، نسألك اللطف بأولادنا في امتحاناتهم، ويسر لهم ما صعب عليهم، وأمنهم من كل ما يخافونه وكن لهم بلطفك الخفي الظاهر».