حراسات مشددة على لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

بحراسات أمنية مشددة بمدينة الشيخ زويد، بدأت أمتحانات الثانوية الأزهرية يومها الثاني.

وذكر محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في بيان له، أن 461 طالبا وطالبة في القسم الأدبي بدأوا بالفعل امتحانات نهاية العام في مادتي الفقه والحديث، زمن كل مادة ساعتين، بحراسات على جميع لجان الامتحانات.

طلاب العلمي أدوا الامتحانات بشكل طبيعي أمس

وأشار «عبد العظيم» إلى أن الطلاب أدوا أمس السبت الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية لنهاية العام، حيث يبلغ عدد الطلاب 659 طالبا وطالبة في الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء فى 8 لجان موزعة على المحافظة.

8 لجان موزعة بإدارات شمال سيناء

وأعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء في بيانها الذى تم نشره على موقع المديرية، أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من: «العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ووسط سيناء»، وأن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و198 طالبا وطالبة في القسم العلمي)، إلى جانب 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقي أوراق الإجابة بإدارات المحافظة.

ومن جانبها، قامت قوات الشرطة بعمل «كردون أمني» لمنع تواجد أولياء لأمور بساحة سوق الثلاثاء القريبة من المعهد الأزهري بمدينة الشيخ زويد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.