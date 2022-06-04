رئيس القطاع الديني يتفقد إحدى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة نصر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم، إذ يؤدي طلاب وطالبات القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والتفسير.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وبحسب بيان، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كافةَ العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لطلاب الشهادة الثانوية.

المعاهد الأزهرية

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم أول أيام الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير والبعوث في الفقه والتفسير وعلوم القرآن، كما تمّ تجهيز ما يزيد على 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، ومتابعة دقيقة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لاستعدادات وتجهيزات الامتحانات أولًا بأول، إذ وجه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أنَّ عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 139 ألف طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.