«البنك الزراعي»: نتوسع في تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني للأفراد والشركات الكبرى

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنَّ مصرفه حريص على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال تمويل كافة مشروعات الإنتاج الحيواني.

وأضاف «فاروق» في بيان، أنَّ البنك الزراعي يستهدف التوسع في تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني سواء للشركات الكبرى أو الأفراد من خلال تشجيع المربين والمستثمرين على تربية سلالات الأبقار المحسنة وراثياً، التي تمتاز بارتفاع إنتاجيتها من اللحوم والألبان، ما يقلل الفجوة الغذائية ويحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

نجاح تجربة البنك مع وزارة الزراعة و«أرض الخير»

وأشار رئيس البنك الزراعي إلى نجاح تجربة البنك بالتعاون مع الوزارة وشركة أرض الخير، في توزيع سلالات الأبقار المحسنة وراثياً على صغار المربين في محافظة البحيرة، لتكون نواة لتشجيع المربين على التخلي عن تربية السلالات القديمة مرتفعة التكاليف ومنخفضة الإنتاج لحساب السلالات الجديدة.

«فاروق»: لا ندخر جهداً في سبيل الوصول للشركات الكبرى

وتابع «فاروق»: «لا ندخر جهداً في سبيل الوصول للشركات الكبرى والمشروعات الإنتاجية الناجحة في كافة أنحاء الجمهورية والتواصل مع أصحابها لتقديم كافة برامج الدعم والتمويل التي تسهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية، بما يتفق مع جهود الدولة لتشجيع المستثمرين، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني».

يجدر الإشارة إلى أنَّ تلك التصريحات جاءت على هامش زيارة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات البنك لمحافظة الشرقية، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس البنك لكافة محافظات الجمهورية، لتفقد مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني الناجحة، واستعراض سبل الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها «الزراعي المصري» لهم.

وأوضح رئيس البنك الزراعي، خلال زيارته للمحافظة، أنَّ «الشرقية» إحدى المحافظات المهمة في إنتاج الأقماح، ومنظومة توريد القمح بها تسير وفق آليات منتظمة، كاشفا أنَّ ما تم توريده من القمح المحلي لشون البنك بكافة المحافظات منذ بداية الموسم في منتصف أبريل وحتى بداية يونيو الجاري، بلغ نحو 732.5 ألف طن بزيادة قدرها 190 ألف طن عن نفس الفترة من الموسم الماضي، ما يؤكد زيادة كميات القمح الموردة للبنك هذا الموسم.