البنك الزراعي المصري يرصد مليار جنيه لتمويل الاستثمارات بالوادي الجديد

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنَّ مصرفه لن يتوانى عن مساندة ودعم جهود الدولة لتحقيق النهضة الزراعية الشاملة، وذلك عبر إتاحة برامج تمويلية بتيسيرات كبيرة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

«فاروق»: البنك الزراعي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال تمويلاته

أضاف «فاروق» في تصريحات له خلال زيارة ميدانية لمحافظة الوادي الجديد، ولقاءه مع أبناءها، أنَّ مساهمة البنك الزراعي في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، يأتي إنطلاقا من حرصه على تحقيق التنمية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

مليار جنيه تمويلات من البنك الزراعي لأبناء «الوادي الجديد»

كشف عن منح مصرفه تمويلات بقيمة مليار جنيه، لتحفيز الاستثمار الزراعي في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة الوادي الجديد، 60% منها منحها البنك لعدد من المشروعات الزراعية الكبرى بقيمة 600 مليون جنيه، والتي تضمنت مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وتوفير البنية التحتية، وتمويل مشروعات نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، والميكنة الزراعية، تماشيا مع توجهات الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، ومساندة مشروعات الإنتاج الزراعي.

وتابع «فاروق» في تصريحاته، «تساهم تمويلات البنك الزراعي في توفير المحاصيل الاستراتيجية، ما يحقق الإكتفاء الذاتي منها، ويرفع إنتاجية المحاصيل التصديرية».

40% من تمويلات البنك للوادي الجديد.. استهدفت قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كما أكد رئيس البنك الزراعي، أنَّ 40% من حجم التمويلات التي ضخها البنك في الوادي الجديد استفاد منها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، العاملين بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

يشار إلى أنَّ تلك الزيارة ليست الأولى من البنك للمحافظة، مع تخطيط «الزراعي المصري» واستهدافه زيارات قادمة لمواصلة جهوده للتواصل المباشر مع المستثمرين لتقديم التيسيرات وتذليل العقبات أمام جذب وضخ استثمارات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية، والتوسع في حجم الاستثمارات.

تمويلات البنك الزراعي للمشروعات متناهية الصغر بالوادي الجديد تصل إلى 30,78 مليون جنيه

استهدف البنك الزراعي تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة أبناء محافظة الوادي الجديد، من خلال إطلاقه برنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق»، في كافة قرى المحافظة الذي لقى إقبالاً كبيراً حيث بلغ حجم التمويل نحو 30 مليون و780 ألف جنيه.

فيما كشف علاء فاروق خلال زيارته للمحافظة، عن استهداف مصرفه مضاعفة تلك القيمة من التمويلات للمشروعات متناهية الصغر، وذلك عبر التعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي، والجمعيات الأهلية التنموية بالمحافظة، لتشجيع أبناء المحافظة على الاستفادة من قرض «باب رزق»، وغيرها من البرامج التمويلية.

كما حرص رئيس البنك الزراعي خلال زيارته للوادي الجديد، على متابعه أعمال توريد القمح للمنافذ التخزينية وشون البنك الزراعي في المحافظة، مع مراجعته لمنظومة صرف مستحقات المزارعين بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.

وأوضح أنَّ «الوادي الجديد» يمثل مستقبل إنتاج الأقماح، وأن منظومة توريد المحصول بها تسير وفق آليات منتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده خلال الأيام الماضية أكثر من 1200 طن.