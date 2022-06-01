رئيس البنك الزراعي المصري يفتتح أحدث فروعه الرئيسية في الإسكندرية

التقى علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بصحبة وفد من قيادات ومسئولي البنك، محافظة الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البنك والمحافظة في دعم المشروعات التنموية، وتحفيز مناخ الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

تأتي تلك الزيارة لمحافظة الإسكندرية، إنطلاقا من حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز أواصر التعاون بين البنك وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومد جسور الثقة والتواصل مع عملاء البنك في كافة أنحاء الجمهورية.

كما يتماشى ذلك الحدث مع جهود الدولة والتوجيهات الرئاسية، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتعظيم القدرات الإنتاجية لكافة القطاعات بما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني.

«فاروق» يستعرض إمكانات البنك الزراعي التمويلية خلال زيارته للإسكندرية

من جانبه، استعرض علاء فاروق خلال اللقاء إمكانات وقدرات البنك الزراعي المصري، والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك بتيسيرات كبيرة لتمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الكبرى بالمحافظة، وحرص البنك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات الصناعية والتجارية.

«باب رزق».. قروض بفائدة بسيطة للمشروعات متناهية الصغر من البنك الزراعي

كما أشار «فاروق»، إلى الدور التنموي للبنك الزراعي في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق» الذي يوفر قرضاً بفائدة بسيطة لمساعدة أصحاب المشروعات على إطلاق مشروعاتهم لتوفير فرص العمل، بما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الدخل لقطاع عريض من أبناء المحافظة خاصة الشباب والمرأة.

فيما أوضح بيان صادر عن البنك الزراعي، تناول الإجتماع بين رئيس البنك والمحافظ، للخطط التنموية والمشروعات التوسعية التي تشهدها المحافظة ودور البنك في المساهمة فيها، إلى جانب تعزيز قدرات المحافظة في تنفيذ مشروع الإنتقال للأسواق الحضارية كبديل للأسواق القديمة والعشوائية للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

كما تطرق الاجتماع لدور البنك الزراعي المصري في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة في عدد من الأحياء والقرى للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية لمساعدة تلك الأسر وتشجيعهم على العمل والإنتاج، بتوفير قروض بفوائد بسيطة لتنفيذ وحدات إنتاجية وتسويقية صغيرة تسهم في رفع مستوى معيشتهم.

وتابع البيان: «سلَّم علاء فاروق 3 مقطورات كسح سعة 4 متر مكعب ومزودة بجهاز يعمل على تفريغ التنك في زمن قياسي لمحافظة الإسكندرية، إهداءًا من البنك الزراعي المصري لدعم جهود المحافظة للمساعدة في تصريف مياه الأمطار أثناء النوات».

محافظ الإسكندرية يتوجه بالشكر للبنك الزراعي على دعمه مشروعات التنمية وجهود الدولة

وفي ذلك السياق، توجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالشكر لقيادات البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق على دور البنك في دعم مشروعات التنمية، وتحفيز الإنتاج، والمساهمة في خلق فرص استثمارية بكافة القطاعات لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

البنك الزراعي يساهم في تحديث منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية

وأكد «الشريف»، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تعاون كبير بين البنك والمحافظة في العديد من المشروعات المشتركة في كافة المجالات بما يعود بالنفع على المواطن السكندري، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، أهمها المساهمة في خطة المحافظة للإنتقال للأسواق الحضارية، وتحديث منظومة النقل الجماعي بالمحافظة من خلال مشروع إحلال سيارات الأجرة القديمة والمتهالكة لتوفير منظومة نقل آمنة وحضارية للمواطنين.

افتتاح الفرع الرئيسي للبنك الزراعي بوسط مدينة الإسكندرية

وفي ختام الزيارة، قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بافتتاح الفرع الرئيسي للبنك في وسط مدينة الإسكندرية بحضور عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بجانب قيادات ورؤساء القطاعات والمناطق بالبنك.

ويعتبر الفرع الرئيسي الذي يقع في شارع فؤاد بوسط المدينة أحد فروع البنك المميزة، بطراز معماري فريد يمزج بين عراقة البنك الزراعي المصري وبين جهود التطوير التي يشهدها البنك حالياً، ليصبح أحد أكبر الكيانات المصرفية الداعمة لفكر الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص البنك الزراعي الإبقاء على الطراز المعماري للمبنى على هيئته التراثية، ليتوافق مع النسق الحضاري والهوية التراثية والمعمارية للمحافظة.

وخلال حفل الإفتتاح، عبَّر عدد من رجال الأعمال بالمحافظة عن سعادتهم بافتتاح الفرع الجديد، مؤكدين أنَّه يمثل ترجمة واقعية لاستراتيجية التطوير التي يتبناها قيادات البنك، والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

كما أشار رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية، إلى أنَّ الفرع الجديد سيسهم في زيادة حصة البنك في السوق المصرفية، وتغيير الصورة الذهنية النمطية للبنك التي استمرت لعقود طويلة، ما يسهم في التيسير على العملاء للحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستوى من جودة الخدمات المصرفية.