إليسا وسعد لمجرد في حفل غنائي ضخم بموسم جدة 17 يونيو

تستعد إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة.

وقالت الصفحة الرسمية لموسم جدة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».

إليسا تحتفل بتحقيق من أول دقيقة 100 مليون مشاهدة

واحتفلت إليسا منذ أيام بتحقيق أغنية من أول دقيقة 100مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وكتبت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شكرا لكل اللي حضروا وسمعوا وحبوا الأغنية لتحقق الإنجاز الرائع ببلوغها 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. إنتو النجاح الحقيقي وأعز ناس على قلبي وبشكركم على المحبة الصافية».

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، واحتلت المركز الأول عالميا استماعًا، كما تصدرت التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية.

سعد لمجرد يحتفل بنجاح من أول دقيقة

كما احتفل المطرب المغربي سعد لمجرد بتحقيق أغنية من أول دقيقة 100 مليون مشاهدة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «تهانينا حبيبتي إليسا، نحن نصنع التاريخ معًا، لقد كان من دواعي سروري حقًا أن أغني معك هذه القطعة الفنية وأنا أقول هذا من أعماق قلبي، أريد أن أشكر معجبينا الجمال».