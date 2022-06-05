إليسا تحتفل بتحقيق أغنيتها «من أول دقيقة» 100 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة إليسا بتحقيق 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد مرور 3 أسابيع من طرحها، بأحدث أغنيتها «من أول دقيقة» مع الفنان سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم

واحتفلت الفنانة إليسا بطريقتها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ نشرت صورة تجمعها بسعد لمجرد وعلقت قائلة «100 مليون مشاهدة.. أنا فخورة».

إليسا تتصدر تريند جوجل بعد أغنيتها من أول دقيقة

واحتلت أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد، المركز الخامس عالميًا في عدد المشاهدات منذ أيام لتعود سريعًا بعد يوم واحد لتصدر المركز الأول كما ما زالت تتصدر «التريند».

وتصدر الحفل التريند، وغنت إليسا خلال الحفل لأول مرة أغنية من أول دقيقة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، إذ تمّ عرض الأغنية على شاشة كبيرة وغنت معها إليسا والجمهور.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

آخر ظهور للفنانة إليسا

وقدمت المطربة إليسا حفلًا في السعودية ضمن حفلات موسم جدة، الذي رفع شعار كامل العدد، إذ نفدت تذاكر الحفل بعد طرحها بيومين وكان الحفل يحمل شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم».