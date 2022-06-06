أخبار البورصة المصرية اليوم.. تباين المؤشرات في ختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية اليوم شهدت تباين المؤشرات في ختام التعاملات، مع انخفاض المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري إيجي إكس 30 بمقدار 0.01% وتراجع رأس المال السوقي للبورصة مع ختام جلسة تعاملات اليوم بمقدار 89 مليون جنيه ليهبط إلى مستوى 659.829 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية اليوم

واستكمالا لـ أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفع مؤشر إيجي إكس محدد الأوزان بنحو 1% ليصل إلى مستوى 1734 نقطة.

وتضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم أيضا تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنحو 0.01% ليهبط إلى مستوى 12297 نقطة، ولكن على الجانب الآخر ارتفع مؤشر إيجي أكس 50 بمقدار 0.003% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

وعن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان، كشفت أخبار البورصة المصرية اليوم عن صعوده بمقدار 0.49% ليرتفع إلى نحو 1762 نقطة في الوقت الذي قفز فيه مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنحو 0.4% ليرتفع إلى مستوى 2639 نقطة.

توقعات باستجابة البورصة للمحفزات الحكومية

وتوقع وائل النحاس الخبير في أسواق المال المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تستجيب البورصة المصرية بخطة المحفزات الاقتصادية التي تواصل الحكومة الكشف عنها بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة المالية بشكل خاص بإعادة صياغة برنامج الطروحات الحكومية من جديد التي أعلنت عنه الحكومة في عام 2018.

وأعلنت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية في عام 2018، وطرحت حصص في نحو 4 شركات حكومية؛ أبرزها الشرقية للدخان.