هل تفكر في شراء أسهم والاستثمار في البورصة؟.. نصائح تساعدك على ذلك

تشهد حركة الأسعار على الأسهم في أسواق المال على مستوى العالم، حالة من التقلب الملحوظ في الفترة الأخيرة، مما آثار مخاوف بعض المستثمرين، وخاصة الصغار الذين يرغبون في وضع أموالهم في البورصة، بهدف الحصول على أرباح في وقت قصير والبعد عن الاستثمار طويل الأجل.

الوقت مناسب للاستثمار في الأسهم

وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم على مستوى العالم، يرى خبراء أسواق المال أن الوقت الحالي يعد مناسبًا وفرصة لبدء الاستثمار أو الاستمرار في إضافة الأموال في الأسهم، مع تدني أسعار الأسهم.

ونصح حسام عيد، خبير أسواق مال، المستثمرين في أسواق الأسهم، بالاستثمار على المدى الطويل وأن يتحكموا في عواطفهم في وقت اتخاذ القرارات سواء بالبيع أو الشراء حتى يتجنبون الخسائر.

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن يحرص المستثمر في أسواق الأسهم على امتلاك محفظة متنوعة من الأسهم، وأن يحدد أهدافة الاستثمارية، وأن يكون قادرا على تحمل المخاطر.

اختيار التوقيت المناسب لشراء الأسهم

من الأفضل عند الاستثمار في الأسهم، أن تختار وقتا مناسبا لشرائها وهنا يكون وقت انخفاض السوق والأسهم هو الوقت المناسب لبدء عملية الاستثمار في البورصة، وذلك من أجل زيادة الفرص في تحقيق المكاسب مع عودة السوق للارتفاع مرة أخرى وبالتالي ترتفع الأسهم في محفظتك الخاصة.

يقول خبراء أسواق المال، إن رفع الفائدة يدفع بعض المستثمرين في أسواق الأسهم إلى تحويل جزء من أموالهم إلى البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة وبالتالي تتراجع أسعار الأسهم وتكون فرصة للشراء في ذلك الوقت.

وتتعرض أسواق المال على مستوى العالم منذ بداية عام 2022، إلى موجة من التراجعات مع ارتفاع معدلات التضخم ورفع الفائدة المستمر من الفيدرالي الأمريكي وبالتبعية تقوم البنوك المركزية على مستوى العالم برفع أسعار الفائدة، لكبح جماح هذا التضخم المرتفع والسيطرة على زيادة الأسعار.