تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا، بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 1.12% عند مستوى 10086.72 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.11% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1727.06 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2599.57 نقطة بتراجع نسبته 1.06%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 0.76%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.76%، الجلسة عند 1721.14 نقطة، وبلغت قيم التداولات 297.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 158.3 مليون سهم، وتنفيذ 20.433 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 182 سهمًا، إذ ارتفع 18 سهمًا فقط، وانخفض 72 سهمًا، واستقر 92 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 6.7 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 662.514 مليار جنيه، بخسائر 6.7 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 1.3 مليون جنيه للعرب، و17.8 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء، بصافي 16.1 مليون جنيه.

استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق على تراجع بضغط من استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر عند 10000 نقطة،

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، وحال ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، قرب مستوى الدعم الرئيسي والصعود مرة أخرى، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم القيادية.

الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، استقر أيضا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، وأغلق متراجعا بأكثر من 19 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء.

ويرى عيد، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1700 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1760 نقطة، مدعوما بنشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.