الإعدام لربة منزل قتلت طفلاً بسبب خلافات الجيرة في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار يحيي محمد مهدي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى كامل، ورمضان رضا رمضان، وأمانة سر مجدي جابر محمد، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقاً، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، لقيامها بقتل طفل، عن طريق ضربه بـ«حجر بلوك» على رأسه، وقيامها بحفر حفرة فى حظيرة دواجن بمنزلها لدفنه بها، بسبب خلافات سابقة مع جيرانها.

نيابة بني سويف تحيل واقعة قتل ربة منزل لطفل إلى الجنايات

وأمرت النيابة العامة في بني سويف، في وقت سابق، بإحالة المتهمة «هبة ق. م.» إلى محكمة الجنايات، لأنها في يوم الأول من أغسطس 2021، بدائرة مركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، قتلت الطفل المجني عليه «خالد شعبان رجب شاكر»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لهذا الغرض حجراً، واستدرجت الطفل إلى منزلها، وما إن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات على رأسه، بتلك الأداة، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

التحقيقات تكشف سبب قتل ربة منزل لطفل في بني سويف

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود خلافات بين المتهمة ووالدة الطفل المجني عليه، بسبب مشاكل الجيرة ولهو الأطفال، ما دفعها للانتقام منها، وهداها تفكيرها إلى قتل الطفل المجني عليه، وبيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لهذا الغرض الحجر المستخدم في ارتكاب الجريمة، وأقدمت على استدراج الطفل وضربه على رأسه، حتى فارق الحياة.

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وكشفت التحقيقات أن المتهمة حاولت إخفاء جريمتها، بأن قامت بمحاوله دفن جثة الطفل المجني عليه في حفرة داخل حظيرة الدواجن بمنزلها، إلا أن اكتشف أمرها، مما حال دون التخلص من جثة الطفل، وأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.