البنك المركزي يبيع أذون خزانة 364 يوما بقيمة 565 مليون دولار اليوم

نجح البنك المركزي المصري في بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 565 مليون دولار أمريكي، اليوم الاثنين الموافق، 6 يونيو الحالي بمتوسط أسعار فائدة تصل إلى 3.044% بعد تغطية العطاء بأكثر من 23 مرة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري عبر الإنترنت، أعلن البنك طرح أذون خزانة أجل 364 يومًا ويصل موعد استحقاقها في 6 يونيو 2023 بقيمة تصل إلى 540 مليون دولار في الوقت الذي تلقي البنك المركزي المصري عطاءات تغطت قيمة الطرح بما يعادل 23 مرة.

بيع 565 مليون دولار

وتراوحت أسعار الفائدة المعروضة على البنك المركزي لقبول العطاءات بين 3 إلى 3.050 % معلناً عبر موقعه الإلكتروني بيع 565 مليون دولار بمعدل أسعار فائدة تتخطى الـ 3 % بقليل لقبل بسعر فائدة 3.044% فقط.

ويطرح البنك المركزي المصري بشكل أسبوعي ودوري أذون وسندات خزانة سواء بالعملة المحلية أو الدولار أو اليورو لصالح وزارة المالية التي تستخدم تلك الحصيلة في الانفاق على بنود ومخصصات الموازنة العامة للدولة علاوة على سداد جزء من المديونيات الخارجية. وكان البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق اليوم أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر سجل نحو 35 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي متراجعا بقيمة ملياري دولار من نحو 37 مليار دولار في نهاية شهر إبريل 2022

مصر تسدد جزءًا من قيمة قرض صندوق النقد

وأرجع البنك المركزي تقلص صافي الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية كنتيجة مباشرة لوفاء مصر بما عليها من مستحقات خارجة إذ إن الحكومة سددت قيمة سندات دولية مقومة بالدولار بالإضافة إلى الفوائد علاوة على سداد مصر جزء من قيمة قرض صندوق النقد الدولي التي حصلت عليه مصر في عام 2016 بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار على 6 شرائح، مؤكدا أن المستحقات الخارجية مجدولة ويتم سدادها في الأوقات المحددة لها.