البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة 23 يونيو

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 23 يونيو المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرارها الأخير قبل أيام، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

الاجتماع الرابع

بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي يرأسها محافظ البنك طارق عامر، فإن رابع اجتماعات «اللجنة» المعنية بمراجعة أسعار الفائدة سينعقد 23 يونيو المقبل.

قراران بالزيادة

وسبق أن رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة 2% على الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%، يوم الخميس قبل الماضي، وذلك بعدما رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي.

سبق أن أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات التضخم قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الجاري، وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 129 نقطة لشهر أبريل، مسجلاً بذلك نمواً بنحو 3.7% عن شهر مارس الماضي، بينما سجل معدل التضـخم السنوي في أبريل 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهـر من العام الماضي.

5 اجتماعات جديدة في 2022

وبحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن العام الجاري يتبقى فيه 4 اجتماعات إضافية، خلافاً للاجتماع المقبل المقرر 23 يونيو المقبل، ليصبح بذلك عدد الاجتماعات المرتقبة 5 اجتماعات، سيعلن خلالها «المركزي» عن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تجتمع اللجنة أيام 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، و22 ديسمبر 2022.