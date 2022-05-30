رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لبحث تمويل السلع الاستراتيجية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة.

توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالميًا، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم أيضًا استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات.