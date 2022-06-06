«اتصالات النواب» تناقش طلب إحاطة حول استغلال شركات المحمول للمواطنين غدا

أجلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعها اليوم، الذي كان مخصصا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني الخدمة المقدمة من شبكات المحمول، بالعديد من مناطق المرج، وكذلك حرمان بعض مناطق المرج من الخطوط الأرضية للتليفون بحي المرج بمحافظة القاهرة.

مناقشة طلبي الإحاطة غدا

وقال النائب أحمد بدوي، إن اللجنة ستناقش طلبي الإحاطة خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، المقرر انعقاده بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس هيئة البريد، لتطبيق منظومة التحول الرقمي لجميع مكاتب بريد الجمهورية.

وستناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها غدا، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حتة، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين، وجاء فى طلب الإحاطة، أن المواطن المصرى أصبح فريسة لتلك الشركات، وأصبح المحمول وسيلة لاستنزاف أموال المواطنين، خلال المسابقات الوهمية، أو دخوله على برامج تقوم بخصم أموال منه بدون علمه، وأصبح رصيدالمواطن عرضة للخصم بطرق احتيالية.

مسابقات وهمية وسوء شبكة

وأضاف: «لم تعد الخدمة كما كانت في السابق، في الوقت الذي أصبحت كل شركات الاتصالات في العالم، تحسن من خدماتها للمواطن، ونجد بعض الشركات العاملة في مصر، تتبع طرق غير قانونية للاحتيال على المواطن، وكل مواطن أصبح يشكو من ذلك، سواء من المسابقات الوهمية أو البرامج التي تخصم أموالا، أو سوء شبكة الاتصالات، أو شبكة الانترنت، كل ذلك يستدعى التدخل لحماية المواطن».