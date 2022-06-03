تبدأ بـ3500 جنيه.. وظائف بمحافظة الجيزة في إحدى شركات شبكات الاتصالات

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة ملتقى توظيفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من شهر يونيو الجاري بحضور مسؤولي الموارد البشرية بإحدى شركات شبكات الاتصالات.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة للوظائف

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف التي يوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بالملتقى التوظيفي للعمل بشركة تعمل في مجال شبكات الاتصالات، وهي كالتالي:

اولا: الوظائف الفنية

فني تبريد وتكييف - فني ميكانيكا المعدات والمولدات - فنيين صيانة اجهزة الاتصالات - فنيين تسلق أبراج.

المواصفات المطلوبة للوظائف الفنية

أما بالنسبة للمواصفات والشروط المطلوبة في هذه الوظائف، فهي كالتالي:

السن : من 18 إلى 40 سنة.

المرتب: يبدأ 3 آلاف و500 جنيه.

العمل: من 8 إلى 12 ساعة.

ثانيا: وظائف المهندسين

مهندس كهرباء اتصالات - مهندس ميكانيكا باور.

العمل: من 8 إلى 12 ساعات.

المرتب :4 آلاف جنيه.

كيفية التقديم للوظائف المطلوبة

وطالبت المحافظة الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الحضور لمقر الجهاز في عنوان: «300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني».

وحددت محافظة الجيزة أرقام هواتف للتواصل مع المتقدمين الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة، وهي كالتالي: «35711198 - 35720825».