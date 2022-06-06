وزير التعليم يكشف الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي لإعلان نتيج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي عقدت ورقياً وإلكترونيا في المدارس المجهزة بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

إرسال نتيجة الامتحانات الإلكترونية الخميس

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتم إرسال نتيجة الامتحانات الإلكترونية يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو الجاري بعد مراجعتها وتدقيقها إلى المدارس وتعمل المدارس على حساب الدرجات الكلية لإعلانها الأسبوع الذي يليه مباشرة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه يمكن للطلاب الحصول عليها من المدارس بالدرجات وليس بالألوان، لافتاً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.