هل يمنح وزير التربية والتعليم الدرجة كاملة لكل طالب واجهته مشكلة تقنية؟

أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على التساؤل الخاص بمنح أي طالب واجهة مشكلة تقنية في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثاني التي تعقد خلال الوقت الحالي في المدارس المجهزة من الناحية التقنية، الدرجة كاملة خاصة بعد ظهور مشكلات تقنية في امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

وزير التربية والتعليم يرسل تعليمات مهمة للطلاب

وأضاف وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»: «هذا يأتي في محاضر رسمية نحقق بها ثم نتخذ القرار المناسب لكل حالة»، مؤكّداً أنَّ الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على سير الامتحانات الإلكترونية.

وشدد وزير التربية والتعليم على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة مثل منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا وبنك المعرفة المصري، لافتاً إلى أنَّ أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وزير التربية والتعليم يكشف مصير ورقة المفاهيم

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنَّه يتمّ تسليم الطلاب ورقة مفاهيم في كل مادة تساعده في فهم طبيعة أسئلة الامتحان، مؤكّداً أنَّ المدرسة تتسلم هذه الورقة من الطالب عقب انتهاء الامتحان، وغير مسموح بالكتابة عليها، لافتاً إلى أنَّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي هو الذي أعد هذه الورقة.

طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان الرياضيات والجغرافيا

يُذكر أنَّ طلاب الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم امتحان مادة الرياضيات والجغرافيا ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن، وتمّ إرسال تعليمات مهمة بشأن منع دخول الهاتف المحمول للجنة الامتحانية أو حتى الكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية.