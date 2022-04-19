موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية

استعدادات مكثفة تجرى حالياً قبل موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022، الذي يحسم فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التفاصيل الخاصة بامتحانات المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي، بداية من وسيلة عقدها حتى نوعية الأسئلة آلية التصحيح الخاصة بها.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022، الذي ينتظره العديد من الطلاب وأولياء الأمور، يعقد غداً الأربعاء، بحسب ما أكده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتحديدا في تمام الساعة الثالثة عصراً، موضحاً أنه سيجري بثه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفني على «فيس بوك».

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022.. تفاصيل امتحانات مدارس ستيم

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022، بعد الانتهاء من إعداد كل التفاصيل الخاصة بالامتحانات، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن المؤتمر يعلن أيضاً التفاصيل الخاصة بامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم» وامتحانات الطلاب المصريين بالخارج.

وبالتزامن مع تحديد موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022، طالب عدد من الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لعدم جاهزية المدارس لذلك، وضرورة توفير العديد من النماذج الاسترشادية قبل الامتحانات للتدريب على آلية عقد الأسئلة وكيفية الإجابة عليها.

عقد الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية

في البداية تقول داليا الحزاوي مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، إن موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022، جاء في وقت مهم للغاية خاصة مع قرب موعد الامتحانات النهائية، مؤكدة أهمية عقد الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية وليس المقالية، لأن الطلاب اعتادوا على هذا النمط في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضافت «داليا» لـ«الوطن»، أنه يجب أن يحسم مؤتمر وزير التربية والتعليم 2022، فرصة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي: «دخول الامتحان بكتاب المدرسة أفضل بكتير من التابلت، عشان التابلت بيسهل الغش»، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في المواد غير المضافة للمجموع، والتعامل معها على أنها واجبات منزلية، فضلاً عن تأجيل الامتحانات.