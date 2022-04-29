آخر قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي 2022، أجابت على أسئلة أولياء الأمور والطلاب التي يطرحونها على مدار الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقد الامتحانات إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس المجهزة وورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

تعرف على آخر قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

- الامتحانات البديلة ليست بسبب عطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة.

- الامتحان البديل يعقد لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية.

- كل قرارات الوزارة نهائية ولأسباب وجيهة.

- يجب توفير الوقت للتحضير الجيد للامتحانات.

- لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت في المدارس المجهزة في ضوء كل الامتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو تهكير التابلت.

- لا يوجد ما يسمى سقوط السيستيم في المنصة الجديدة التي جرى اختبارها عدد كبير من المرات بنجاح تام في المدارس المجهزة.

- النظام كامل الجاهزية.

- وضمن آخر قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية، التي أعلنها الوزير في جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أن من لم يتمكن من النظام التدريبي هم من لم يحدثوا التابلت أو قاموا بتهكيره أو كانوا في مدارس غير مجهزة فقط.

- لا يوجد شيء اسمه عدم إظهار الأسئلة على أجهزة التابلت.

- من الواجب أن نعوض أي طالب فاته الامتحان بعذر مقبول.

آخر قرارات وزير التربية والتعليم تحدد تفاصيل الامتحان البديل

كما اشتملت آخر قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن الامتحانات البديلة ستعقد ورقياً بالكامل بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أنه يجري وضع هذه الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية

- امتحان مادة اللغة العربية، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- امتحان مادة الكيمياء، يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة.

- امتحان مادة الجغرافيا، لمدة ساعة، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة الرياضيات، يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو المقبل.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- امتحان مادة الفلسفة والمنطق، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية

- امتحان مادة اللغة العربية يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- امتحان مادة تطبيقات الرياضيات يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة ونصف.

- امتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعة وربع، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- امتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.