عاجل.. جونسون يفوز بثقة حزب المحافظين بحصوله على 59% من الأصوات

فاز بوريس جونسون بالثقة في التصويت، الذي انعقد اليوم لسحب الثقة منه كرئيس للوزراء، حيث قرر غالبية نواب حزب المحافظين التمسك بجونسون كرئيس الوزراء.

وحصل جونسون على الثقة بأغلبية 211 صوتًا مقابل 148 وسيبقى بوريس جونسون في منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا بنسبة 59%.

جونسون يحصل على 211 صوتا

ومن المحتمل أن يسعى جونسون إلى تأطير النتيجة على أنها فرصة للمضي قدمًا، لكن هامش الفوز الضئيل يعني أن أمنه الوظيفي لا يزال في خطر وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأجرى مجلس العموم البريطانى، مساء اليوم، تصويتا على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح مدوية بعد انتهاك تدابير الإغلاق في "داونينج ستريت" والمعروفة باسم "بارتي غيت".