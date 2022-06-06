رئيس اتحاد الاسكواش يرد على الشوربجي: رفض عقد الرعاية.. وشقيقه له راع

أجاب عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بخصوص وجود خلافات بين الاتحاد ولاعب منتخب مصر للإسكواش محمد الشوربجي، دفعته لاتخاذه القرار باللعب تحت علم المنتخب الإنجليزي، موضحًا: «أي لاعب أصيب أو احتاج إلى إجراء جراحة تلقى العلاج، أي حالة بروح للوزير وكان بيساعد وبنوديهم ألمانا وإنجلترا».

مصر ليس لديها إمكانيات كبيرة مثل إنجلترا

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «الاتحاد الإنجليزي الراعي الرسمي له هو الروتاري الإنجليزي، وهنا الاختلاف نحن نتحدث عن أنظمة مختلفة، إحنا مش ألمانيا ولا إنجلترا إحنا مصر كل بلد له نظامه، مصر إمكانياتها دولة مش بنفس وفرة إمكانيات ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة».

وتابع: «إحنا بنشتغل بإمكانياتنا وبعدين هو راح لرئيس الجمهورية وقابله بنفسه أعطاه وساماً من الدرجة الأولى وده شرف لأي مصري، وكنت أتمنى يحصلي زيه وآخد الوسام ده».

وحول تصريحات الشوربجي بخصوص عدم وجود راعٍ له واحد في مصر، قال: «محمد له شقيق واحد اسمه مروان، هو الشقيق الأصغر ولديه بنك راعي رسمي له؟ إزاي نفسر ده؟ الإجابة قولا واحدًا محمد اتعرض عليه راعي رسمي وهو رفض ذلك».

الفارق بين محمد الشوربجي وشقيقه

ولفت إلى أن هناك فوارق كبيرة في السلوك بين محمد الشوربجي ومروان شقيقه في السلوك: «الاتنين متربين أحسن تربية لكن محمد شخص جاد بزيادة مش بيهزر مقارنة بمروان ولد خفيف ولذيذ والعيال بتحب تهزر معاه».