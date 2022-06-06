رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس اتحاد الاسكواش يرد على الشوربجي: رفض عقد الرعاية.. وشقيقه له راع

كتب:

شريف سليمان
11:56 م | الإثنين 06 يونيو 2022
محمد الشوربجي

محمد الشوربجي

أجاب عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بخصوص وجود خلافات بين الاتحاد ولاعب منتخب مصر للإسكواش محمد الشوربجي، دفعته لاتخاذه القرار باللعب  تحت علم المنتخب الإنجليزي، موضحًا: «أي لاعب أصيب أو احتاج إلى إجراء جراحة تلقى العلاج، أي حالة بروح للوزير وكان بيساعد وبنوديهم ألمانا وإنجلترا».

مصر ليس لديها إمكانيات كبيرة مثل إنجلترا 

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «الاتحاد الإنجليزي الراعي الرسمي له هو الروتاري الإنجليزي، وهنا الاختلاف نحن نتحدث عن أنظمة مختلفة، إحنا مش ألمانيا ولا إنجلترا إحنا مصر كل بلد له نظامه، مصر  إمكانياتها دولة مش بنفس وفرة إمكانيات ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة».

وتابع: «إحنا بنشتغل بإمكانياتنا وبعدين هو راح لرئيس الجمهورية وقابله بنفسه أعطاه وساماً من الدرجة الأولى وده شرف لأي مصري، وكنت أتمنى يحصلي زيه وآخد الوسام ده».

وحول تصريحات الشوربجي بخصوص عدم وجود راعٍ له واحد في مصر، قال: «محمد له شقيق واحد اسمه مروان، هو الشقيق الأصغر ولديه بنك راعي رسمي له؟ إزاي نفسر ده؟ الإجابة قولا واحدًا محمد اتعرض عليه راعي رسمي وهو رفض ذلك».

الفارق بين محمد الشوربجي وشقيقه

ولفت إلى أن هناك فوارق كبيرة في السلوك بين محمد الشوربجي ومروان  شقيقه في السلوك: «الاتنين متربين أحسن تربية لكن محمد شخص جاد بزيادة مش بيهزر مقارنة بمروان ولد خفيف ولذيذ والعيال بتحب تهزر معاه».

اقرأ المزيد:

الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس بطل العالم المصري محمد الشوربجي

مسلسل المشوار الحلقة 12.. زوجة وجيه الشوربجي تطارد محمد رمضان

محمد الشوربجي بطلا لبطولة جي بي مورجان للإسكواش.. ويستعيد صدارة التصنيف العالمي

محمود الشوربجي عن التشابه بينه وبين محمد صلاح: "فرق الدقن بس"

"الوزراء" يهنئ محمد الشوربجي لتتويجه ببطولة العالم للإسكواش

محمد الشوربجي: "الاسكواش" خلق علاقة خاصة بيني وبين شقيقي

قبل انطلاق نهائيات دبي للأسكواش.. الشوربجي يستعين بخبرة محمد صلاح

الليلة.. محمد الشوربجي ضيف أسامة كمال في "القاهرة 360"
بقلم شريف سليمان