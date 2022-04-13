مسلسل المشوار الحلقة 12.. زوجة وجيه الشوربجي تطارد محمد رمضان

شهد مسلسل المشوار الحلقة 12، التي عرضت منذ قليل على قناة «dmc»، العديد من الأحداث، خاصة بعد بداية عمل محمد رمضان مع شامل في الأفراح الشعبية، واستمرار مباحث الآثار في البحث عنه هو وزوجته، إذ شهدت الحلقة معاناة ماهر وورد في إقامتهما في منزل شامل، وإجبارهما على تحمل تصرفاته.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 12

قام نجل وجيه الشوربجي، خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 12، بزيارته في السجن ووجه له رسائل حب ودعم في محنته، واستمر الرائد علاء في البحث عن ماهر وورد، بالإضافة إلى زيادة التحريات حول وجيه الشوربجي وعمله في السياحة لمعرفة الحقيقة وراء الآثار التي عثر عليها في منزله.

زوجة وجيه تراقب مكتب كمال

وأمرت زوجة وجيه، رجالها، في مسلسل المشوار الحلقة 12، بزرع كاميرات وأجهزة تصنت في مكتب المحامي كمال، صديق محمد رمضان، لتعلم مكانه أو التوقيت الذي يأتي فيه إلى كمال، بالإضافة إلى استمرار رجالها في البحث عنه والترصد له.

تحدثت ورد إلى ابن أختها آدم، وطلبت منه أن يرتب لها لقاء مع والدته، ويقوم بزيارة رحيم عند صديق والده.