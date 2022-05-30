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لميس الحديدي: هدف الوداد قذيفة.. والشناوي لا يُسأل عنه

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شريف سليمان
10:37 م | الإثنين 30 مايو 2022
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أول الأهداف التي سكنت شباك النادي الأهلي من قِبل الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لا يُسأل عنها محمد الشناوي حارس المرمى، موضحة: «الشناوي بوغت بالهدف الأول حيث جاء بقذيفة من خارج منطقة الـ18».

وأضافت لميس، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «أول ربع ساعة من المباراة كان الوداد ضاغط بشكل كبير بعد ذلك النادي الاهلي بدأ يمسك كورة بس الصراحة مش فاهمة من الأول النادي الأهلي كان بيلعب مهاجم وعنده أربعة في خط الهجوم وكان مفترض يسحب الملعب للأمام لكن ما حدث العكس الوداد هو اللي سحب الملعب للأمام بثلاث هجمات أسفرت عن أول هدف». 

تفاؤل بقدرة الأهلي على تعديل النتيجة

وأعربت الإعلامية عن تفاؤلها بقدرة النادي الأهلي على تعديل نتيجة المباراة: «الجماهير المغربية تملأ ستاد محمد الخامس ودي مش مشكلة كنا عارفين من الأول ده وهو مناخ غير عادل لكن خلونا متفائلين أننا نتعادل ونحرز أهداف من إمبارح كان فيه مشاكل خاصة بالتذاكر والنهاردة في المقاعد المخصصة لجمهور الأهلي». 

انتهاء الشوط الأول من المباراة

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم الفريق المغربي بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي النهائي الثالث على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز على منافسه الزمالك في نهائي عام 2020، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي عام 2021.  

 

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