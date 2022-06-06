المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ«تاجر أفيون» بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية خلال جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهاني صبحي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة تعود إلى سبتمبر 2021

تعود احداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2021، بدائرة مركز ساقلته في محافظة سوهاج، عندما وردت معلومات إلى مركز شرطة ساقلتة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز، وقد تم التحقق من صحة المعلومات، بواسطة تحريات المباحث بمركز شرطة ساقلتة، بإشراف اللواء محمد زين العابدين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج.

ضبط المتهم وإحالة القضية لمحكمة الجنايات

وبتقنين الإجراءات، تم استئذان النيابة وضبط المتهم المدعو «م. ع.»، 40 سنة، عامل، مقيم بمركز ساقلتة في محافظة سوهاج، وبحوزته جوهر مخدر «الأفيون» بغرض الاتجار، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وقد وجهت النيابة للمدعو «م. ع.»، تهمة إحراز جوهر مخدر «أفيون» بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.