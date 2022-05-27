تحرير 39 محضر إشغال طريق ومخالفات تموينية في دار السلام بسوهاج

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، حملات مكثفة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، ورفع المخلفات والأتربة وإزالة المخالفات من الشوارع لرفع كفاءة الطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق ينال رضا المواطن عن الخدمات المقدمة داخل المركز، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، ومحمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام.

حملات تموينية مكثفة في دار السلام

وأسفرت الحملات التموينية في دار السلام، عن تحرير 12 محضر مخالفة أثناء القيام بالمرور على أسواق ومخابز المدينة، منها عدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم إعلان عن موعد التشغيل، و4 عدم إعطاء بون صرف.

وفي قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام، أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضر إشغالات، و10 محاضر نظافة، و5 محاضر بيئة، كما تم إزالة محاولة تعدٍ على الشارع العام بإنشاء رصيف متعددة على الشارع العام، كما تم رفع وضبط عدة مضبوطات أخرى.

كما استمرت الحملات في مجلس قروي أولاد سالم بحري بمركز دار السلام، لرفع مستوى الإنارة اليومية وكفاءة مستوى النظافة بالشارع، ورفع المخلفات على طريق كوم طه المؤدي إلى محطة الرفع للصرف الصحي، تمهيدا للعمل بمحطة الصرف.

وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنشاء المكتبة الثقافية في دار السلام

وفي سياق آخر، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أعمال إنشاء المكتبة الثقافية بأولاد سالم بحري، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، حيث تقام المكتبة تحت اسم مكتبة «كتابك»، وذلك بالتسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

جدير بالذكر أنه يجري إنشاء 3 مكتبات أخرى بواقع مكتبة في كل وحدة قروية بمركز دار السلام، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي، تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة.