استمرار الموجة الحارة في سوهاج.. وتوقعات بوصولها للذروة نهاية الأسبوع

تشهد محافظة سوهاج اليوم الإثنين 6 يونيو استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا مع سطوع الشمس معظم ساعات النهار.

درجات الحرارة بمحافظة سوهاج

وتصل درجات الحرارة العظمى في محافظة سوهاج اليوم إلى 39 درجة مئوية فى طقس شديد الحرارة نهارا، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية ليسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفى الساعات الاولى من الصباح الباكر.

كما يسود أيضا طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، بينما تسجل على السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وتشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع اخر في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة حتي نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة على الصعيد

هذ وتبلغ درجات الحرارة على شمال الصعيد 39 درجة مئوية للعظمى و 24 درجة للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا .

وتبلغ درجات الحرارة جنوب الصعيد 43 للعظمى و 26 درجة مئوية للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا .

نصائح هيئة الأرصاد المصرية

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تنصح الهيئة العامة للارصاد الجوية المصرية بالإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة من الساعة «12 إلى الساعة 3 عصرا».