حيل جديدة من واتساب لتغيير شكل وطريقة ولون حروف كتابة الرسائل

دائما ما يتم اكتشاف الكثير من الخدع والطرق الخفية، التي يمكن أن يتم من خلالها تحسين الكتابة واكتشاف الكثير من الميزات التي تحسن استخدام التطبيق بشكل كبير.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه تم العثور على طريقة وحيلة في واتساب تمكن المستخدم من تغيير خط الكتابة في تطبيق واتساب WhatsApp، حيث من الممكن تغيير رسائل WhatsApp الخاصة بك إلى خط أحادي سري.

وأضاف الموقع أنّ الخط أحادي المسافة هو الخط الذي يشغل فيه كل حرف، وحرف نفس القدر من المساحة الأفقية.

وأشار إلى أنّه لاستخدام الخط الأحادي ستحتاج إلى تحديد موقع رمز backtick (`)، ​​والذي يشبه الفاصلة العليا على هاتفك، ما عليك سوى الضغط باستمرار على أيقونة الفاصلة العليا وستظهر، ثم ضع ثلاثة من العلامة قبل رسالتك وبعدها، مثل هذا: ``` النص هنا ```.

وأوضح أن هذه الخطوات ستؤدي إلى وضع رسالتك أحادية المسافة، ما سيؤدي بالتأكيد إلى إرباك أصدقائك.

كيفية جعل نص WhatsApp غامقً

كما أشار الموقع إلى أنّه من الممكن جعل النص الذي تقوم بالكتابة به بلون أغمق من اللون الطبيعي للكتابة وأكبر حجما، وهو ما يبرز هذه الرسالة أو الجملة عن باقي الجمل والرسائل التي يمكن أو توصل معلومة للقارئ أنّ هذه الرسالة هامة يجب الاهتمام بها.

ولفت إلى أنّه كل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة (*)على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول أن تبرزها، مثل: * يتم وضع النص هنا*. سيؤدي ذلك إلى جعل رسالتك تبدو واضحة ومميزة بالنسبة لك ولكل شخص آخر يراها.

كيفية جعل نص WhatsApp مائلاً

وبالمثل فإنّه من الممكن أيضًا جعل رسائل واتساب مائلة، وهو أمر رائع للتأكيد، وكل ما تحتاجه للقيام بذلك هو وضع شرطة سفلية (_) على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تحريرها ، مثل هذا: _ النص هنا_.

- كيفية عمل نص يتوسطه خط للتعبير عن أن هذه الجملة تحتوي على خطأ، تُستخدم عادةً للإشارة إلى وجود خطأ ما ، أو يجب تجاهله.

- للحصول على خط يتوسطه خط، ضع علامة تيلدا (~) على جانبي رسالتك، على النحو التالي ~النص هنا ~.