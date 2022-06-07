إنجي كيوان تكشف: بتعرض للتحرش الجنسي كل يوم

تظهر الفنانة إنجي كيوان ضيفة على حلقات برنامج abtalk مع الإعلامي أنس بوخش وبالفعل تم الكشف عن البرومو الخاص بالحلقة والتي تكشف من خلالها عن كثير من التفاصيل الشخصية.

حيث ظهرت الفنانة إنجي كيوان في برومو الحلقة وهي تتحدث عن أمور من بينها أنها لم تعش طفولتها بالشكل الطبيعي مثل الجميع وهذا كان بسبب أن والدها ووالدتها قد انفصلا 3 مرات متتالية.

إنجي كيوان تتحدث عن أمومتها

كما تحدثت إنجي كيوان عن أزمتها في أنها لا تتمكن من ارتداء ما تحب حيث قالت: «ليه أنا واحدة عندها 37 سنة أم عندها ولدين ليه مقدرش ألبس حاجة بجد أنا أم مش ميتة يعني».

ووجه أنس سؤالا إلى الفنانة إنجى كيوان عن مدى حبها لشكلها ولكنها فاجأته بأنها لا تحبه، فوجه إليها سؤالا آخر عن هل تعرضت من قبل للتحرش الجنسي فأخبرته أنها كلما تخرج من منزلها يتعرض للتحرش الجنسي كل يوم.

موعد عرض الحلقة

يذكر أن حلقة الفنانة إنجي كيوان مع إعلامي أنس بو خش ستعرض مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات والساعة الحادية عشرة بتوقيت مصر.

يذكر أن الفنانة إنجى كيوان كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل شغل عالي مع الفنانة فيفي عبده وشيرين رضا ورشا بن معاوية وأمينة مغربي ومروان يونس وعدد أخر من الفنانين، وهو من إخراج مرقس عادل.