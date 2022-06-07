لميس عن أزمة الشوربجي: «في ناس محتاجة الطبطبة الفلوس مش كل حاجة»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أزمة محمد الشوربجي لاعب منتخب الإسكواش الذي أعلن أنه سيلعب تحت علم منتخب إنجلترا بدلا من مصر، قائلة: «موقف صعب يحمل في طياته خليط من المشاعر الوطنية والإنسانية ولكن الأكيد أن محدش يحب أن لاعب بلده يلعب لدولة أخرى».

وأضافت لميس خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية على قناة ON: «لكن يجب علينا أن تكون نظرتنا موضوعية للأمور عندما نجد أن الشوربجي لم يكن الوحيد وحدث لآخرين مثل أبطال المصارعة وأبطال ألعاب القوى ورفع الأثقال لكن أتمنى ده يكون ده قرار شخصي من الشوربجي».

وتابعت، أن المقلق في الأمور أن يكون قراراه ناجم عن جزء من الوجع الإنساني ومشكلات مع الاتحاد المصري للإسكواش أو المسؤولين عن منظومة الرياضة في مصر: «إحنا عندنا شباب واعد في الألعاب كافة وفيه منهم بيعانوا من مشكلات كثيرة».

الرياضة تحتاج لعناية الدولة

وأشارت، إلى أنّ الرياضة تحتاج لعناية من الدولة: «ممكن إحنا كدولة نامية معندناش موازنات كافية لكن نحتاج للعدالة والاهتمام والطبطبة على الناس، فيه حاجات أهم من الفلوس لأنّ الفلوس ممكن تيجي من القطاع الخاص».

إعادة تقييم الأوضاع

وطالبت الحديدي من وزير الشباب والرياضة، دراسة الموضوع بموضوعية وشفافية وأن يدخل داخل أروقة الاتحادات ويقيم الأوضاع داخل كافة الاتحادات التنس والمصارعة ورفع الأثقال: «عندنا مواهب عظيمة متخلوهاش تجري وتمشي».