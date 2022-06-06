رئيس «شباب النواب»: انضمام محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا صدمة للجميع

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا بحضور ممثلي وزارة الشباب، واتحاد الاسكواش، للوقوف على أسباب انضمام لاعب الاسكواش محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك حالة من الاستياء، سيطرت على جميع أعضاء لجنة الشباب، إذ اكد البعض منهم أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة، حول أسباب تجنيس لاعب الاسكواش.

اللجنة فتحت ملف التجنيس

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن اللجنة فتحت ملف التجنيس في وقت سابق، عندما انضم أحد أبطال رفع الأثقال المصريين لتمثيل دولة قطر، مؤكدا أن خبر انضمام الشوربجي لمنتخب انجلترا كان صادما للجميع.

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه سيجرى إعداد تقرير كامل حول تلك الواقعة، وفي حال اكتشاف أي تقصير من المسئولين عن اللعبة في مصر، سيتم محاسبة المسئول، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش تلك الإشكالية في أقرب اجتماع لها.