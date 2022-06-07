«سبوتنيك»: اغتيال وزير البيئة في الدومينيكان على يد صديق طفولته

شهدت عدد من الدول في منطقة أمريكا الجنوبية والكاريبي عدة أحداث هامة خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، اغتيال وزير البيئة في الدومينيكان في مكتبه، فيما انطلق آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى وفنزويلا، إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات في جمهورية «الدومينيكان» الواقعة في منطقة «البحر الكاريبي» جنوب شرقي خليج المكسيك، أمس الاثنين، اغتيال أورلاندو خورخي ميرا «55 عاما»، وزير البيئة، نجل الرئيس السابق سلفادور خورخي بلانكو «2002- 2006»، بعد إطلاق النار عليه في مكتبه.

اعتقال مشتبه به في الحادث يدعى «ميجيل كروز»

وأشارت السلطات، إلى اعتقال مشتبه به يدعى «ميجيل كروز» صديق طفولة الوزير القتيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام، إن المهاجم دخل المكتب الوزاري بمفرده وأطلق 6 رصاصات، مشيرة إلى توجه عدد من سيارات الإسعاف وضباط الشرطة إلى مبنى الوزارة، حيث تم إجلاء جميع المسؤولين.

من جانبه، قال شخص يدعى «ويلسون أورتيجا»، كان في مبنى الوزارة وقت الحادث، إنه لم يسمع صوت الرصاص.

انطلاق المهاجرون من تاباتشولا عند حدود جواتيمالا نحو الولايات المتحدة

وانطلقت قافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى وفنزويلا، بينهم أطفال ونساء، من جنوبي المكسيك متوجهة إلى الولايات المتحدة، في اليوم الأول من «قمة الأمريكيتين» المنعقدة في «لوس أنجلوس»، أكبر مدن «ولاية كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، والتي ستتطرق إلى قضايا الهجرة.

وانطلقت المجموعة، من تاباتشولا عند حدود جواتيمالا، نحو الحدود مع الولايات المتحدة الواقعة على مسافة أكثر من 3 آلاف كيلومتر إلى الشمال.

بدورها، توقعت وزارة «الخارجية الأمريكية» مشاركة ممثلي المعارضة الفنزويلية في قمة الأمريكتين، وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، أن «واشنطن» تتوقع مشاركة ممثلي الحكومة المؤقتة لـ «خوان جوايدو» سيشاركون في القمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.