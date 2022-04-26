احتجاز نحو 6 آلاف مهاجر أجنبي في المكسيك.. وسقوط أحد مهربي البشر بتونس

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها استخدام الأسلحة في مشاجرة وقعت شرقي «بغداد»، ما أسفر عن مقتل شخص، فيما اعتقلت القوات الأمنية الجزائرية، 27 شخصا جراء مداهمة فندق.

وقتل شخص واحد، وأصيب اثنين آخرين جراء مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص، أحدهم منتسب في وزارة الداخلية، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ضمن حي الكوفة شرقي العاصمة العراقية «بغداد».

وأشارت مصادر أمنية، إلى وقوع مشاجرة أخرى في منطقة الفضل، وسط بغداد، نتيجة خلافات قديمة بين عدد من الأشخاص، إثرها أصيب أحد طرفي المشاجرة برصاصة بمنطقة الرأس.

تونس تلقي القبض على أحد منظمي الهجرة غير الشرعية

وفي الجزائر، داهمت العناصر الأمنية في «ولاية ميلة» الواقعة شمال شرقي البلاد، فندق «بشلغوم العيد»، وضبطوا فيه كميات من المخدرات والمهلوسات وأسلحة بيضاء، واعتقلوا 27 شخصا منهم 13 امرأة، فيما ألقت السلطات التونسية، مساء أمس الاثنين القبض على أحد منظمي الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية في «ولاية سوسة» الواقعة وسط شرقي البلاد.

محكمة مغربية تنظر قضية هزت «جامعة الحسن الأول» بعد غد

في المغرب، تنظر محكمة الاستئناف بسطات، بعد غد الخميس، بقضية أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المعروفة إعلاميا بملف «الجنس مقابل النقط»، وهزت جامعة الحسن الأول.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة في حكمها الابتدائي بتبرئة «م. ب» و«خالد. ص» من المنسوب إليهما في هذه الواقعة، فيما أدانت المحكمة المغربية «م. خ» بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، كما أدانت «ع. م» بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، قالت تقارير، إن العام الماضي 2021، كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأشارت شبكة «نيوز نيشن» الأمريكية، إلى ارتفاع معدل جرائم القتل في عدة مدن أمريكية منذ العام قبل الماضي 2020.

وأضافت «نيوز نيشن»، أن جرائم القتل بالأسلحة النارية في الفترة من عام 2019 إلى عام 2020 «مقتل 19384 شخصا»، ارتفعت بنسبة 35%.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات، احتجاز نحو 6000 مهاجر أجنبي خلال 4 أيام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي إسبانيا، دعارئيس إقليم الأندلس الإسباني خوان مانويل مورينو، إلى إجراء انتخابات إقليمية في 19 يونيو المقبل، من المرجح أن تعزز مكانة حزب «فوكس» اليميني السياسية.

مقتل نحو 100 إرهابي خلال عملية مشتركة نفذتها قوات بوركينافاسو والنيجر

إفريقيا، قتل عسكريين اثنين وتحييد نحو 100 إرهابي واعتقال ما لا يقل عن 40 مشتبها بهم خلال عملية مشتركة نفذتها قوات بوركينافاسو والنيجر خلال الفترة بين 2 و25 إبريل الجاري على حدود البلدين.

طالب غاستون براون رئيس وزراء جزر أنتيغوا وبربودا المستعمرة البريطانية السابقة في البحر الكاريبي المملكة المتحدة بتعويض بلاده عن حقبة العبودية إبان استعمارها.

وخلال لقاء جمع الأمير إدوارد وكونتيسة ويسيكس صوفي، برئيس الوزراء، كشف الأخير أن الأمة تنوي إزالة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، من منصب رئيسة الدولة «في مرحلة ما»، ولكن ليس في المستقبل القريب.

وأضاف: «لدينا تقليد تاريخي طويل كمستعمرة للمملكة المتحدة وما زلنا نحتفظ بالملكة كرئيسة لدولتنا، على الرغم من أنني يجب أن أقول إننا نطمح في مرحلة ما إلى أن نصبح جمهورية، وحتى ذلك الوقت ستبقى الملكة على رأس الدولة»، مبينا أنه لا يتوقع معالجة قضية تعويضات العبودية وحلها بالكامل خلال هذه الزيارة، «إلا أننا نأمل أن يأمل الزوجان مدى أهمية هذا الأمر».