بحضور وزير الرياضة.. تدشين الكتاب التوثيقي «الإمارات ومصر.. سيرة حب»

ينظم اتحاد الثقافة الرياضية، غدا الأربعاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي، حفلا لتدشين الكتاب التراثي التوثيقي «الإمارات ومصر.. سيرة حب»، للكاتب والاعلامي الإماراتي محمد الجوكر، الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمستشار الإعلامي لجريدة البيان الإماراتية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبعض الشخصيات الدبلوماسية من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ولفيف من الشخصيات الرياضية الكبيرة وعدد كبير من اللاعبين المصريين القدامى والإعلاميين.

الإصدارالثامن في سلسلة العلاقات التاريخية الرياضية بين مصر والإمارات

ويعد كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب»، هو الإصدار الثامن عشر في سلسلة الإصدارات التاريخية الموسعة التي أصدرها المؤلف، التي حرصت على الاهتمام بتوثيق الأحداث الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جمهورية مصر العربية، وأثرت المكتبات المختلفة في معظم البلدان العربية على الصعيد الرياضي خاصة في الإمارات ومصر ولاقت صدى عربيا ودوليا كبيرا في السنوات الأخيرة، وتناولتها وسائل الإعلام بالبحث والتدقيق لما لها من أهمية كبيرة أسهمت في الحفاظ على التراث الرياضي العريق في كل من الإمارات ومصر خلال السنوات الخمسين الماضية وما قبلها وتسفيد منه الأجيال القادمة في زيادة المعرفة وتوسيع دائرة الاطلاع.

يستهدف الحفاظ على التراث الرياضي بين الدولتين

وقال الإعلامي والكاتب الصحفي، أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، إن كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب»، هو أحدث الإصدارات التاريخية التوثيقية في السنوات الأخيرة، طوال مسيرة حافلة قضاها المؤلف في بلاط صاحبة الجلالة وصلت إلى 43 عاما، أثرى خلالها المكتبة الرياضية العربية بالعديد من الكتب التراثية التوثيقية التي أسهمت في الحفاظ على التراث الرياضي في كل من الإمارات ومصر ومن بينها كتاب «الرياضة في فكر زايد»، والذي لقي صدى عربيا واسعا وتناولته معظم وسائل الإعلام العربية بالكثير من البحث والدراسة لما احتواه من محطات تراثية وتاريخية وأحداث رياضية لم تكن معروفة للأجيال الجديدة تناولها بالكثير من التفصيل الشيق لمسيرة عطاء لقائد ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف ان من بين مؤلفاته أيضا وكتاب «وطن من ذهب»، الذي اهتم بتوثيق مسيرة 50 عاما تناولت رحلة كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الدولة عام 1971، لافتا الى أن مؤلف الكتاب الزميل الإعلامي محمد الجوكر، حرص على أن يكون حفل تدشين هذا الكتاب التراثي التوثيقي، على أرض مصر، في قاهرة المعز، ليكون هو التجربة الثانية التي يتم فيها تدشين كتبه التراثية التوثيقية بعد كتابه السابق «الرياضة في فكر زايد»، في أغسطس من عام 2018.