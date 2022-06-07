ذكريات «خيرى والريحاني» في عرض «صانع البهجة» على مسرح الغد

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إشارة إعادة تشغيل مسرح «الغد»، بعد تطويره وتأهيله ورفع كفاءته وافتتحت جناحا متحفيا مستحدثا أعده المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق يضم عدد من مقتنيات كوكبة من المسرحيين منهم المخرج فهمي الخولي، مجدي وهبة، هناء عبد الفتاح، مديحة حمدي، الدكتور حسين عبد القادر.

مسرحية جديدة على مسرح الغد

كما شهدت عرض صانع البهجة، «عسل وطحينة - جنان في جنان»، من إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وسامح مجاهد مدير مسرح الغد.

وقالت إيناس عبد الدايم إن إعادة افتتاح مسرح الغد يثري حركة الابداع في مصر، وأضافت أن المنشآت الثقافية تعد روافد للتنوير وأحد أدوات بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مؤكدة إعداد مجموعة من العروض المميزة التي تعمل على تطوير الوعي والوجدان لتقديمها على مسرح الغد وأوضحت أن الاجنحة المتحفية بمختلف مسارح الدولة تهدف لتخليد رموز ورواد القوة الناعمة المصرية.

أبطال مسرحية صانع البهجة

جدير بالذكر أن عرض صانع البهجة «عسل وطحينة - جنان في جنان»، يضم مجموعة من إبداعات الراحلان بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وتم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويتم تقديمه للجمهور على المسرح لأول مرة، بطولة سيد الرومي، ساميه عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.