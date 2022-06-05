«صانع البهجة» يحتفي بعشرينيات القرن العشرين في أول عروض مسرح الغد

تعيد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة والذى ينطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة (عسل وطحينة - جنان في جنان) إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم، ويضم مجموعة من إبداعات الراحلين بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، وذلك فى التاسعة مساء الاثنين 6 يونيو وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وقالت عبد الدايم إن مسرح الغد أحد مفردات التنوير في الثقافة المصرية، مضيفة أن تطويره وإعادة افتتاحه يعد إضافة لمنظومة العمل الإبداعي التي تشمل عناصر متعدد وتسعى إلى تنمية الوعي والإدراك، مؤكدة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على مخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

تفاصيل صانع البهجة

صانع البهجة (عسل وطحينة - جنان في جنان) تم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة، ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات، الدكتور محمد هاشم، وإعداد موسيقى جمال رشاد.

فريق عمل المسرحية

يذكر أن مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التي أسسها القدير الراحل عبدالغفار عودة، وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسين ياسر شعلان ومحمود عبداللطيف، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت (الميكانيزم)، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للأمن وكاميرات المراقبة، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء، إلى جانب غرف للفنانين والإداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات، استحداث مساحة للإعلان الخارجي، إنشاء محطة إطفاء حريق متكاملة بالخزان، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب - الألمونيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية، تطويرالمدخل الداخلي والخارجي.