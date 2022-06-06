معلومات عن مسرحية صانع البهجة.. أول عروض مسرح الغد

تعيد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتاح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة، والذى ينطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة «عسل وطحينة - جنان في جنان»، وهومن إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم.

افتتاح مسرح الغد

ويضم مجموعة من إبداعات الراحل بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وذلك فى التاسعة مساء الاثنين ٦ يونيو وبحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وقالت «عبد الدايم» إن مسرح الغد أحد مفردات التنوير في الثقافة المصرية، وتطويره وإعادة افتتاحه يعد إضافة لمنظومة العمل الإبداعي التي تشمل عناصر متعددة وتسعى إلى تنمية الوعي والإدراك، مؤكدة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على مخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

معلومات عن العرض المسرحي صانع البهجة

صانع البهجة «عسل وطحينة - جنان في جنان» تم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي، ساميه عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر أن مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى أسسها القدير الراحل عبدالغفار عودة، وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف، تغييرا كاملا لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت (الميكانيزم).