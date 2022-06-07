الإعدام لـ3 عناصر إخوانية والمؤبد لـ20 آخرين متهمين في 18 جريمة إرهابية

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود حفني، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة 3 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بالإعدام شنقًا، و20 من أعضاء التنظيم بالسجن المؤبد، والسجن 9 سنوات لآخر، لإدانتهم في 18 قضية، بينها محاولة اغتيال المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة جنايات الفيوم -آنذاك- واغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشاعة الرعب والبلبة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.

الإعدام شنقًا لـ3 من أعضاء التنظيم الإرهابي

وقضت المحكمة بإعدام كل من محمد عبدالله خميس إدريس وشهرته «سمكة»، 32 سنة، سائق، ومحمد صالح رياض وشهرته «أبوسنة»، 25 سنة، موظف بمصنع السيراميك سابقًا، وهليل عبدالله علي رحيل، 30 سنة، عامل.

المؤبد لـ20 من أعضاء التنظيم الإرهابي

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من: مصطفى عطية محمد، موظف بنقابة المهندسين بالفيوم سابقًا، وأحمد فؤاد جاد بلتاجي، 42 سنة، طبيب، ومحمد محمد المكاوي، 29 سنة، طبيب، وحمدي طه عبدالرحيم، 52 سنة مدرس، ومصطفى رمضان مرسي جمعة، 41 سنة، مدرس، عبدالسلام عطية حتيتة، 36 سنة بالإدارة التعليمية، طارق وجدي محمد واسمه الحركي «واكد» 33 سنة، بكالوريوس تربية رياضية، ثابت عبدالله عبدالمنعم، وشهرته «القط»، 28 سنة، رحيم عبدالله رحيم، وشهرته «عبدالرحمن» 34 سنة كهربائي، بلال عثمان عبدالباقي، 30 سنة، عامل بشركة الصرف سابقًا، سالم سيد محمد، 28 سنة، عامل زراعي، خليفة عبيد محمد، 29 سنة، مدرس، محمد ربيع عبدالعليم، 30 سنة، مدرس، سيد عمر عبدالعال، 35 سنة، مدرس أزهري، شعبان السيد كامل، 33 سنة مدرس، ماجد عجمي عبدالرزاق، 42 سنة، صاحب محل دواجن، أحمد عبدالله عبدالخالق، 25 سنة، بكالوريوس تجارة، عبيدة أبوبكر المهدي، 21 سنة، طالب، عمرو محمد حسن، 20 سنة طالب، وعبد الرحمن محمد مرزوق عبدالحميد 20 سنة طالب.

السجن 9 سنوات لعضو بالتنظيم الإرهابي

كما قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة عضو التنظيم الإرهابي ياسر عبدالعليم عبدالهادي، 22 سنة طالب بجامعة الأزهر، بالسجن 9 سنوات.

شكلوا لجان عمليات نوعية وخلايا عنقودية

وجميعهم تمت إدانتهم في 18 قضية وقعوا بين نهاية عام 2014، والشهور الأولى من عام 2015، إذ أنّ قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي قاموا بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى «لجان العمليات النوعية»، وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، والذين يتم تقسيمهم على هيئة «خلايا عنقودية» من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.

رصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة

وقام أعضاء التنظيم الإرهابي برصد ضباط وأفراد الشرطة، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، وتحديد مساكنهم، وتحركاتهم، والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، فضلًا عن رصد بعض المنشآت الشرطية، والعامة، والقيام بتنفيذ أعمال عدائية ضدهم.

استهدفوا المنشآت الشرطية وأعدوا المتفجرات

وكان قيادات التنظيم الإرهابي أصدروا تكليفات باستهداف ضباط وأفراد الشرطة وإطلاق أعيرة نارية عليهم وعلى المنشآت الشرطية، وإعداد وتصنيع العبوات المتفجرة وزرعها بالمنشآت الهامة والطرق العامة.

وتقاسم القائمين على تلك الخلايا الإرهابية وأعضائها، الأدوار بين التنفيذ والرصد والتأمين خلال ارتكابهم وقائع العنف والتخريب، وكذا إعداد الأسلحة النارية، والعبوات المتفجرة، وزجاجات المولوتوف، واستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.

جرائم الخلية الإرهابية بالفيوم

وعقد قيادي التنظيم مصطفى عطية، عدة لقاءات تنظيمية بمنزل عضو التنظيم عبدالسلام عطية حتيتة بعزبة عبد البصير منشية طنطاوي مركز سنورس، وكذا بمنزل مستأجر لعضو التنظيم طارق وجدي والكائن بعزبة الهيئة قرية كوم أوشيم مركز طامية، حضرها جميع عناصر التنظيم، تم خلاله الاتفاق والإعداد والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بنطاق محافظة الفيوم بغرض إسقاط مؤسسات الدولة وإحداث حالة من الفزع والفوضى وهي:

1- ارتكبوا واقعة اغتيال أمين شرطة نزيه سيد محمد من قوة إدارة البحث الجنائي بالفيوم.

2- اغتيال أمين شرطة علاء عبدالحميد براني من قوة إدارة الأمن الوطني بالفيوم.

3- زرع عبوة وتفجير عدة عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء الضغط العالي بقرية أبوجندير بمركز إطسا.

4- إطلاق أعيرة نارية على مبنى مركز شرطة أبشواي.

5- إطلاق أعيرة نارية على ضابط شرطة أثناء استقلال سيارته بالطريق الدائري المؤدي من زاوية الكرادسة لمدينة الفيوم.

6- إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة مبارك بمنطقة كيمان فارس، ووفاة الخفير النظامي المعين خدمة بالنقطة.

7- إطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة الفيوم.

8- رصد سيارة المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم بطريق الفيوم/ القاهرة بنطاق مركز سنورس، بقصد إطلاق أعيرة نارية عليها واستهداف بدلًا منها سيارة المواطن أسامة حسن منشاوي بنوع الخطأ نتيجة عدم دقة الرصد.

9- إعداد وزرع كمية من العبوات المتفجرة أسفل سيارات مديرية التموين داخل جراج التموين بمنطقة كيمان فارس.

10- إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار محكمة إطسا الجزئية.

11- إعداد وزرع عبوة متفجرة بطريق الفيوم القاهرة الزراعي أمام مركز سنورس استهدفت سيارة شرطة مدرعة.

12- إعداد وزرع عبوة متفجرة بالطريق الدائري مدخل مركز الفيوم بجوار خط المياه الرئيسي لمركزي يوسف الصديق وأبشواي.

13- إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار سور قسم شرطة المرافق بمنطقة كيمان فاريس.

14 - إعداد وزرع عبوة متفجرة في الجهة المقابلة لقسم شرطة الفيوم.

15- إعداد وزرع عبوة متفجرة أمام باب السنترال الرئيسي بمدينة الفيوم.

16- إعداد وزرع عبوة متفجرة داخل مجمع المصالح بمدينة الفيوم.

17- إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار سيارة شرطة تابعة لقوات الأمن بمنطقة أبوعيطة.

18 - إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار نقطة شرطة مركز طامية.