المؤبد والسجن لـ7 متهمين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

عاقبت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و5 سنوات لثلاثة آخرين، وسنة لثلاثة آخرين، وبراءة الأخير، وهم من أفراد عائلتي «عيد والغنام»، بتهمة القتل واستعراض القوة خلال مشاجرة نشبت بين العائلتين، في قرية «مرقص» بمركز طامية، في القضية رقم 6805 جنايات طامية لسنة 2019 والمقيدة برقم 337 كلي الفيوم.

قتل واستعراض قوة وتكدير الأمن

وقضت جنايات الفيوم بالسجن المؤبد للمتهم علاء عبد الحميد عيد حسانين، 39 سنة، والسجن 5 سنوات لكل من أحمد سعد الدين عيد حسانين، 32 سنة، وشقيقه إبراهيم، ونجل عمهم رمضان عز الدين عيد حسانين، وانقضاء الدعوى للمتهم سعد الدين عيد حسانين بوفاته، وبراءة وداد محمد سالم سالم، وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه مبروك عبد العزيز كامل عبد التواب، أحد أفراد عائلة «عيد» عمداً، في مشاجرة بينهم واستعراض القوة ضدهم.

السجن سنة لـ3 بعائلة «عيد»

كما قضت جنايات الفيوم بمعاقبة كل من عيد عبد العزيز كامل عبد الجواد، 45 سنة، وشقيقيه عبد الله 57 سنة، ومحمود 53 سنة، عامل بمسجد بمديرية أوقاف الفيوم، بالسجن سنة، في قضية استعراض القوة ضد عائلة «الغنّام.»

تفاصيل مشاجرة عائلتي «عيد والغنّام»

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يناير 2019، حينما نشبت مشاجرة بين عائلتي عيد والغنام بسبب خلافات الجيرة، في عزبة مرقص، التابعة للوحدة المحلية بالمظاطلي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث استخدم أفراد عائلة الغنّام أسلحة نارية، واستخدم أفراد عائلة عيد أسلحة بيضاء، مما أسفر عن مصرع أحد أفراد العائلة الثانية.

نص اتهامات النيابة العامة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى السادس، تهمة استعراض القوة، والتلويح بالعنف قبل أفراد عائلة عيد، المتهمين من السابع حتى التاسع، وأهالي عزبة مرقص بمركز طامية، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وفرض السطوة عليهم وتكدير الأمن والسكينة العامة، بأن أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم فألقوا الرعب في أنفسهم وعرضوا حياتهم وسلامتهم للخطر، وقد وقعت بناءً على هذه الجريمة جرائم أخرى.

جريمة قتل أحد أفراد عائلة «عيد»

وأضافت النيابة العامة أنّ جريمتهم اقترنت بها جريمة أخرى هي أنهم بذات المكان والزمان، قتلوا المجني عليه مبروك عبد العزيز كامل عبد التواب، عمداً بأن أطلقوا صوبه وابلاً من النيران من سلاح ناري، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أوددت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة، على النحو المبين بالتحقيقات.

هشّموا سيارة وأتلفوها عمداً

واتهمت النيابة المتهمين من عائلة الغنّام بإتلاف سيارة مبينة بأوراق القضية، بأنّ هشم المتهمون من الأول حتى الثالث الزجاج، وقد ترتب على ذلك الفعل ضرراً زادت قيمته عن خمسون جنيهاً حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، كما أحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته سلاح ناري مشخنن بغير ترخيص، بينما أحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته سلاح ناري غير مشخنن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الإتهامات السابقة دون أن يكون مرخصاً لأياً منهم بإحرازها أو حيازتها، وأحرز المتهمان الثالث والرابع أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

اتهامات النيابة لأفراد عائلة «عيد»

واتهمت النيابة 3 من أفراد عائلة عيد، وهم المتهمون من السابع حتى التاسع، باستعراض القوة، والتلويح بالعنف قبل أفراد عائلة "الغنام" المتهمين من الأول حتى السادسة، وأهالي عزبة مرقص بمركز طامية، وذلك بقصد تروعيهم وتخويفهم، والإضرار بممتلكاتهم، وفرض السطوة عليهم، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء شوم وتوجها إلى المجني عليهم فألقوا الرعب في نفوسهم وعرضوا حياتهم وسلامتهم للخطر، كما أحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت حكمها المتقدم، بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وثلاثة آخرين بالحبس سنة، وبراءة أحد المتهمين.