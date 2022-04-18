المؤبد لنجار اعتدى جنسيا على ابنة شقيقه بالفيوم.. بعد رفض المفتي إعدامه

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، وعضوية المستشارين إيهاب جمال عبد الحكيم، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، ووكيل نيابة بمعاقبة «تامر.إ.س»، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بالاعتداء على ابنة شقيقه حتى حملت منه سفاحاً بدعوى علاجها من مس شيطاني.

وصدر الحكم بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، حول الرأي الشرعي في إعدام المتهم، حيث جرى تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد، وذلك في القضية رقم 13354 جنايات قسم شرطة أول الفيوم، والمقيدة برقم 1649 كلي الفيوم.

إحالة أوراق النجار للمُفتي

وكانت محكمة جنايات الفيوم قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في فبراير الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، ولكنه جرى تخفيف الحكم، والنطق بالحكم النهائي عليه بالسجن المؤبد في الجلسة المنعقدة اليوم.

المتهم ادعى علاجها من مس شيطاني

تعود وقائع القضية إلى شهر مايو المُنقضي، حيث ادعى نجار مسلح إصابة ابنة شقيقه «هـ.م.إ»، 17 سنة، بمس شيطاني، وقدرته على علاجها منه بشرط اصطحابها معه إلى منزله، لحاجتها إلى عدة جلسات، وبالفعل اصطحبها معه، وأغدق عليها بالطعام والحلوى والهدايا حتى اطمأنت له.

وضع لها مخدر واعتدى عليها

واستغل العم الشيطان، عدم وجود زوجته وأبنائه في المنزل، فدس مادة مخدرة لابنة شقيقه في الطعام والعصير، وما إن فقدت وعيها، إلا وحسر عنها ملابسها، واعتدى على ابنة شقيقه، ثم أعادها إلى أسرتها مؤكداً لهم أنّها شُفيت تماماً.

أسرتها فوجئت بحمل الطفلة

وبعد مرور فترة من الزمن فوجئت أسرة الطفلة بحمل الفتاة، فأبلغوا الشرطة التي ضبطت عمها، وبمواجهته أقر باعتدائه عليها حتى حملت منه سفاحاً، وجرى إحالته إلى النيابة التي أحالته إلى محكمة الجنايات، حيث قضت بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.